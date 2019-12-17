Бывшего президента и военного лидера Пакистана приговорили к смерти

Специальный суд вынес смертный приговор бывшему президенту Пакистана Первезу Мушаррафу, сообщает ТАСС.
Вердикт выносила коллегия из трех судей под председательством главы Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха. Мушаррафа признали виновным в соответствии с шестой статьей Конституции Пакистана.
Обвинения бывшему главе государства были предъявлены за приостановление действий Конституции и введением чрезвычайного положения в стране в 2007 году. Первез Мушарраф был президентом Пакистана с 2001 по 2008 год.
Ранее сообщалось, что приговор должен был быть объявлен 28 ноября, но обнародовали его только 17 декабря.
Комментарии
Вы хотите как в Пакистане?
Когда же будет справедливый Суд в России?
А можно туда путина отправить? Да, и медведева тоже...
Даже пакистанцы и те смогли...
Везёт же людям (пакистанским)