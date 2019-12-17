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Новости

Бывшего президента и военного лидера Пакистана приговорили к смерти

, ИА "Амител"
Его обвинили в государственной измене
Первез Мушарраф / news.sky.com

Первез Мушарраф / news.sky.com

Специальный суд вынес смертный приговор бывшему президенту Пакистана Первезу Мушаррафу, сообщает ТАСС.

Вердикт выносила коллегия из трех судей под председательством главы Высокого суда Пешавара Вакара Ахмада Сэтха. Мушаррафа признали виновным в соответствии с шестой статьей Конституции Пакистана.

Обвинения бывшему главе государства были предъявлены за приостановление действий Конституции и введением чрезвычайного положения в стране в 2007 году. Первез Мушарраф был президентом Пакистана с 2001 по 2008 год. 

Ранее сообщалось, что приговор должен был быть объявлен 28 ноября, но обнародовали его только 17 декабря. 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.12.2019 16:47
- гость -

Вы хотите как в Пакистане?

17.12.2019 16:50
Гость

Когда же будет справедливый Суд в России?

17.12.2019 16:53
- гость -

А можно туда путина отправить? Да, и медведева тоже...

17.12.2019 16:56
- гость -

Даже пакистанцы и те смогли...

17.12.2019 17:25
- гость -

Везёт же людям (пакистанским)

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