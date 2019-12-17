Главу "Единой России" в Переславле-Залесском задержали по подозрению в убийстве

Депутат гордумы Переславля-Залесского Владимир Корнилов задержан сотрудниками полиции по подозрению в убийстве, сообщает ТАСС.
Корнилов по собственному желанию сложил полномочия депутата и объявил о выходе из политсовета партии. Из самой партии его также исключат.
Задержанный находится в следственном отделе ОВД.
Предполагаемой жертвой депутата стал 60-летний мужчина, подрабатывающий таксистом. По информации СМИ, Корнилов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил водителя, а затем попытался уничтожить тело и для этого поджег автомобиль. Однако останки полностью не сгорели. Комментария от СК по данному факту пока нет.
Комментарии
Да ну, обознались скорее всего, не мог он.
И что тут такого? Все же знают Единая Россия партия ...
"Единая Россия" позорное пятно на теле России.
Ладно бы один, там все такие. Поднятие пенсионного возраста это не убийство стариков.
ч0ткий такой единорос!