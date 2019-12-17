Иконы, оружие и запуганные дети. Под Санкт-Петербургом обнаружили ужасный особняк

В особняке под Гатчиной, в котором проживала многодетная семья, правоохранители провели обыск.
Внутри дома обнаружили тир, спортзал, большое количество оружия и окровавленные матрасы. Чья кровь на матрасе – неизвестно. Во дворе дома установлен крест. Кто закопан под ним – также неизвестно. Хозяин дома утверждает, что он спецагент. В доме также проживает его сожительница и восемь детей. Соседи описывают семью как приличную. Не пьют, по выходным ходят в церковь.
При этом хозяин дома обвиняется в изнасиловании своей 13-летней дочери. По сообщению Telegram-канала Mash на Мойке, на все заработанные деньги мужчина покупал оружие и складировал его в доме.
Следственный комитет допрашивает задержанного главу семейства и нескольких детей, которые также проходят по делу в качестве подозреваемых.
Подробности инцидента уточняются.
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