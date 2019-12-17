ОНФ: рекультивация мусорного полигона в Барнауле может сорваться по вине Минприроды

Минприроды Алтайского края поставило под угрозу возможную рекультивацию участка полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Барнауле, сообщают эксперты ОНФ. Виной всему "потеря" документов, сообщается на сайте алтайского отделения Общероссийского народного фронта.
В июле региональное Минприроды направило в федеральное ведомство заявление о том, чтобы внести барнаульский полигон ТБО в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС). Это позволило бы привлечь федеральные средства и провести рекультивацию верхней карты полигона в рамках проекта "Чистая страна". Но в ноябре алтайское Минприроды сообщило, что внести полигон в реестр не получилось: "в связи с отсутствием документации, обосновывающей представленные в заявлении сведения".
Как выяснилось, до ФГБУ "ВНИИ Экология", где рассматривают заявки, необходимые документы так и не дошли. Они оказались слишком "тяжелыми" и попросту не прикрепились к электронному письму. В Минприроды узнали об этом и отправили повторное письмо лишь через четыре месяца. Эксперты ОНФ считают, что из-за такой задержки Барнаул может остаться без федеральных денег в 2020 году.
"Проект рекультивации верхней карты барнаульского полигона был одобрен горожанами в ходе общественных слушаний, которые состоялись при участии экспертов ОНФ в мае этого года. Планировалось, что полигон станет участником проекта "Чистая страна", в рамках которого и будут выделены средства на рекультивацию участка площадью 11 га. Ликвидация накопленного вреда окружающей среде требует больших затрат, и без помощи федерального центра собственникам полигона не обойтись. Из-за потерянного времени Барнаул может лишиться такой возможности в следующем году", – приводятся на сайте слова модератора тематической площадки ОНФ "Экология" в Алтайском крае Алексея Грибкова.
Он подчеркнул, что модернизация полигона ТБО в Барнауле – важный этап реализации мусорной реформы в регионе. А потому эксперты ОНФ призвали Минприроды России рассмотреть заявку из Алтайского края в ускоренном режиме.
Мусорным полигоном ТБО в Барнауле владеет акционерное общество "ЭКО-Комплекс", 100% акций которого принадлежат муниципалитету. По данным собственника, в верхней карте полигона уже захоронено более 1,5 млн кубометров твердых отходов. Рекультивация позволит вновь сделать эти земли ценными для хозяйственного пользования, а также исключить образование фильтрата и загрязнения грунтовых вод.
Комментарии
Они оказались слишком "тяжелыми" и попросту не прикрепились к электронному письму. В Минприроды узнали об этом и отправили повторное письмо лишь через четыре месяца.
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И этим людям мы платим зарплату с наших налогов?
необходимые документы так и не дошли. Они оказались слишком "тяжелыми" и попросту не прикрепились к электронному письму. В Минприроды узнали об этом и отправили повторное письмо лишь через четыре месяца. Эксперты ОНФ считают, что из-за такой задержки Барнаул может остаться без федеральных денег в 2020 году.
Эпичная контора. Эдакая маленькая Россия.
Ну и какие будут меры? А, Томенко?
Состав конторы:
Минитср
Попрядухин Владимир Николаевич 3 824 931 руб. за 18 год
Замы
Беребердина Лариса Львовна 1 030 898 руб.
и ещё 4 человека, которые не показали доход.
Некому письмо отправить правильно, занятые все очень.
Попрядухин Владимир Николаевич 3 824 931 руб. за 18 год
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За такую зарплату надо бы контролировать сотрудника который письма отправляет и как у него идут дела. В отставку его, вместе с тем кто отправил и не убедился что приняли!
Чой то часто эта мипри косячит. Не находите?
чё за детский лепет блин
Это чё получается, что кроме Грибка никто не чесался? Ни Минприроды, ни муниципальная отмывочная?