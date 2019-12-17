Ученые рассказали, какой продукт защитит от инфарктов и инсультов

Исследователи из Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (РЭУ им. Плеханова) совместно с китайскими учеными нашли эффективное средство для профилактики инфарктов и инсультов, пишет РИА "Новости". Оказалось, что "застраховаться" от опасных сосудистых заболеваний можно при помощи чеснока. Результаты исследований ученые опубликовали в журнале Chinese Journal of Natural Medicines.
Исследователи изучали реакцию организма человека на чеснок. Выяснилось, что он позволяет сохранить сосуды здоровыми.
"Чеснок предотвращает накопление холестерина в интимо-медиальном слое внутренних стенок сосудов, тем самым препятствуя образованию атеросклеротических бляшек", – цитирует РИА "Новости" ученого РЭУ им. Плеханова профессора Василия Карагодина.
Борьба с атеросклерозом до сих пор остается нерешенной проблемой современной медицины. При том, что он приводит к развитию большинства сердечно-сосудистых патологий, в том числе к инфарктам и инсультам. Ученые активно разрабатывают лекарства, которые бы лечили атеросклероз и не вызывали побочных эффектов. Исследования показали, что чеснок может быть прекрасным сырьем для таких препаратов.
Лекарственные средства на основе чеснока смогут поддерживать просвет кровеносных сосудов и даже рассасывать бляшки, уверены авторы исследования. Они подчеркнули, что со временем препараты из чеснока, которые сегодня являются БАДами, скоро станут полноценными лекарствами.
Напомним, недавно ученые составили список продуктов, которые позволяют продлить жизнью. Оказалось, что следует отдавать предпочтение пище, которая богата антиоксидантами.
Комментарии
Чеснок еще и против ОРВИ, гриппа, зубной боли, рака. Не нравится пожилым коллегам женского пола.