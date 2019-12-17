Труп обнаружили в тепловой камере в Бийске

Труп неизвестного человека нашли на улице Чайковского в Бийске.
Тело находилось в тепловой камере. Его пришлось оттуда извлекать.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, полиция и автомобиль спецперевозки.
В комментариях под сообщением в паблике "Инцидент Бийск" очевидцы рассказали, что тело было высохшим и, судя по всему, пролежало в камере долго.
Официальной информации на момент публикации нет.
Комментарии
Хорошо, что в тепловых камерах собаки не бегают. А то бы нашли обеденный труп и обвинили бы собак.