И топ-менеджеры учатся. Как не потерять свой бизнес в первый год

Рынок образовательных услуг в сфере бизнеса полнится новыми формами и все большим числом коучей. Кто-то из них просто делает рекламу, а кто-то дает реальные знания. Основательница консалтинговой компании "Магис-Бизнес" Наталья Гордейчик в интервью с amic.ru рассказала о тенденциях образовательных процессов в сфере предпринимательства и о том, как выбрать нужную именно для вашего бизнеса обучающую программу. Также бизнес-леди поделилась, почему среди бизнесменов региона принято делиться друг с другом абсолютно всем – даже поражениями.

– Наталья, бизнес-образование развивается весьма стремительно. Что это – модная тенденция или реальный интерес к обучению со стороны предпринимателей?

– Да, вы правы, в настоящий момент идет всплеск бизнес-обучения, появляются его различные формы. Как традиционные – тренинги и мастер-классы, – так и глобальные форумы. При этом следует отметить, что качественный уровень обучения снижается. Многочисленные семинары и мастер-классы зачастую превращаются в презентацию какого-то продукта.

Несмотря на всплеск интереса к бизнес-образованию, количество посещений глобальных форумов, скорее всего, сократится. Для вдохновения и мотивации имеет смысл проводить одно-два мероприятия в год. Однако наиболее актуальными становятся узкоспециализированные тренинги, призванные решать конкретные задачи.

Я думаю, эти две тенденции в итоге приведут к тому, что со временем на рынке бизнес-обучения останутся только качественные провайдеры и организаторы, польза мероприятий которых будет несомненной и максимальной.

– С чем связан всплеск интереса к обучению?

– Прежде всего, с заинтересованностью государства в развитии предпринимательства. Поэтому достаточно много бесплатных форумов, которые в основном мотивируют начинающих бизнесменов, дают им базовые знания. Для уже состоявшихся руководителей, сотрудников серьезных компаний, которые давно на рынке, тоже есть подобного рода мероприятия. Например, мы проводим "Сибирский трамплин", где даем участникам конкретный инструментарий, рассказываем об интересном опыте, о тенденциях рынка и прогнозах на следующий год.

– Вы разделили начинающих бизнесменов и предпринимателей, давно закрепившихся на рынке. Топ-менеджеры – это особая категория "учеников", у них уже огромный багаж знаний и опыта. Какие темы, направления в обучении и развитии их больше всего интересуют?

– Топ-менеджеры заинтересованы в развитии своего мышления, в выходе за рамки собственных возможностей. Им это нужно для понимания того, как эффективно развивать свой бизнес еще больше, еще лучше.

Также наибольшую актуальность в нашем регионе имеют темы по эффективному управлению персоналом. Ключевой момент – вовлечение сотрудников в свои бизнес-процессы, удержание молодых талантливых специалистов. Молодое поколение очень мобильное и принимает решение о переходе в другую компанию или даже о переезде в другой регион очень быстро, буквально молниеносно.

Краеугольные камни любого бизнеса: где найти квалифицированные кадры, как научить эти кадры создавать продукт, которого даже еще нет на рынке, и самое главное, как удержать кадры в компании?

– Бизнесмены получают на тренингах большой пласт новых знаний. Применяются ли они потом на практике?

– Расскажу самый яркий и удивительный для меня пример. В 2018 году мы проводили тренинг "Стратегические переговоры". От одной компании пришла команда 12 человек с конкретным запросом: они больше полугода вели переговоры с поставщиком и никак не могли найти с ним точки соприкосновения. На нашем тренинге команда разработала стратагему, благодаря которой удалось выйти на стадию подписания контракта на миллионы рублей.

Так что да, от тренингов есть польза, которая измеряется в денежном эквиваленте.

– Вы готовите новый проект Community of practice, в котором представители бизнеса обмениваются опытом, помогают друг другу и даже завязывают дружеские отношения. Звучит немного фантастично, если честно. Такое действительно возможно в реальности?

– Этот проект уникальный и весьма непростой. Он представляет собой кейс-клуб, в котором состоят только топ-менеджеры. Я искренне верю, что объединившись, мы, предприниматели, сможем сделать город и среду нашей жизни гораздо лучше. Например, моя компания пережила определенный опыт, использовала те или иные инструменты, и я готова поделиться не только успехом, но и своими провалами.

Мне кажется, в таком сообществе мы можем не просто обмениваться кейсами, но и влиять на качество услуг и продуктов своих компаний, помогать расти друг другу. И вы знаете – люди готовы к этому! Такая открытость возможна благодаря доверительной основе и конфиденциальности. Мы не обсуждаем кейсы друг друга за рамками клуба. Это своего рода закрытое сообщество.

Я хочу выразить благодарность всем компаниям, которые поддержали идею кейс-клуба, в частности, руководителю Барнаульской водяной компании Наталье Бобиной. С Натальей мы много встречались, консультировались на момент проведения первых клубов. Ее опыт работы, знания очень сильно помогли: они подтолкнули к идее сделать реально полезное сообщество.

– Другими словами, бизнес-партнерство может привести к реальному успеху, когда различные предприятия дополняют друг друга?

– Приведу пример своей компании "Магис Бизнес". Из года в год нас поддерживает как раз таки Барнаульская водяная компания. Производитель полезной воды "Легенда жизни" организует питьевой режим для участников наших мероприятий. И мало того, компания создала специальную воду именно для бизнеса – совершенно новый и уникальный продукт для Сибири. Минерализация воды позволяет раскрывать вкус и аромат напитков, а селен в составе помогает поддерживать здоровье. Я рада такому партнерству, и участники наших мероприятий тоже высоко оценили это взаимовыгодное сотрудничество.