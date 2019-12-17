Эксперт рассказал, какими продуктами нужно заедать стресс

Основатель образовательного портала о еде Herbal Pharmacist Дэвид Форман рассказал, какие три продукта помогают бороться со стрессом лучше всего, сообщают "Известия".
Стресс приводит к выработке гормона, который способствует повышению давления, изменению иммунных реакций и снижению полового влечения.
Контролировать уровень стресса в организме можно с помощью правильного питания. В частности, добавив в рацион продукты, которые стимулируют надпочечниковую систему.
Во-первых, эксперт отнес к ним темный шоколад. Он богат витаминами, минералами и способен бороться со свободными радикалами, разрушающими клетки. На втором месте – авокадо. Этот плод обогащен омега-3 кислотами. Также полезным будет употребление жирной рыбы: скумбрии, сельди, семги или тунца.
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