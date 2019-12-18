Сказка к нам приходит. Как выглядит новогодний городок за три дня до открытия

Фото и видео: Екатерина Смолихина / amic.ru
Работы по установке снежного городка на пешеходной улице Мало-Тобольской продолжаются в Барнауле. Здесь заканчивают монтаж новогодней елки, установку горок и фигур изо льда. Кроме того, городок украсят световыми композициями по мотивам сказки "Двенадцать месяцев", – сообщает пресс-центр администрации Барнаула.
Во второй раз на площадке пройдет конкурс ледяных барельефов, темой которых стали новогодние сказки и детские мультфильмы. Художники вовсю орудуют сейчас инструментами над кусками льда. Что из этого выходит, смотрите в нашем репортаже.
Комментарии
Скульптуры изо льда очень уж хороши. Вот только зачем их делать на Мало-Тобольской, там же их никто не увидит? Могли бы и в более людном месте сделать.