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Новости

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях

, ИА "Амител"
Расследование дела продолжается
Фото: Mash

Фото: Mash

Солдат-срочник, расстрелявший восьмерых сослуживцев, Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях в части, сообщает ТАСС. Об этом рассказал его адвокат. 

"В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РФ "Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими". По данному делу Шамсутдинов Рамиль и еще несколько солдат признаны потерпевшими", – написал он на своей странице в Facebook. 

Напомним, что Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам 25 октября. В результате инцидента восемь человек погибли, двое тяжело раненых находятся в госпитале. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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