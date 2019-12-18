"Барнаул" в огне: масштабные учения МЧС прошли в столице края

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
Пожарно-тактические учения прошли 17 декабря в центре Барнаула. Условный пожар, созданный с помощью дымогенератора, произошел на седьмом этаже гостиницы "Барнаул".
"Согласно вводной учений, на месте происшествия сильное задымление и большая температура, из здания необходимо эвакуировать большое количество людей. Это основная задача, которую мы отрабатываем – спасение граждан в сложнейших обстоятельствах", – отметил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Алтайскому краю Алексей Кудрявцев.
В здании находились 10 условных пострадавших, которые не смогли эвакуироваться. К ним были направлены звенья газодымозащитной службы. Одновременно для спасения людей с верхних этажей здания была задействована специальная высотная техника. Все "пострадавшие" были размещены в пункте временного размещения, расположенном в помещении ресторана неподалеку от гостиницы, – сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю совместно с администрацией гостиницы проверили работу систем оповещения, слаженность работы коллектива при чрезвычайных обстоятельствах, скорость реагирования служб: пожарных команд, скорой помощи и других.
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