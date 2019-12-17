Российский бомбардировщик экстренно сел на грунт под Астраханью

При выполнении планового полета в Астраханской области экстренно сел самолет Ту-22, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны.
"Полет осуществлялся без боекомплекта, на земле разрушений нет. <...> Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину <...> от населенного пункта и выполнить посадку на грунт", - уточнили в министерстве.
Про предварительным данным, причиной для экстренной посадки самолета стал отказ двигателей. Летчики, которые управляли техникой, в результате посадки не пострадали и смогли самостоятельно покинуть борт. Их планируют представить к государственным наградам.
Комментарии
Их планируют представить к государственным наградам.
----------------------
Без фотки и видоса никаких наград! Ещё нужны свидетели, что в двигатели птицы попали, а они не от старости сломались.
Ту-22 Годы производств 1959 - 1969. Может уже пришло время списать это старьё? А то в этом году один такой уже хлопнулся. Ой я же забыл, что при путинизме новый такой сделать нереально, так как все заводы разрушили.
17.12.2019 19:25
- гость -
Он гораздо новее, чем американская дальняя авиация.
17.12.2019 19:25
- гость -
Мальчик, тебе лет сколько? Брысь в школу
Это, во-первых, 22М3, во-вторых у твоих любимых пиндосов Б-52 все 50-х годов выпуска с продлением ресурса до 2050-х. Столетний бомбер норм?
А....ну это-ж американцы, им можно
Зато ты делаем ракеты,соединяем мостами берега.
17.12.2019 19:34
- гость -
А тебя то за что из школы уволили?
Честь и хвала лётчикам , проявившим профессионализм и героизм, свойственные многим поколениям российских воинов.Это вам не кнопки тыкать, сетевое дерьмо.