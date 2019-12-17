Мистические истории. Над челябинским метеоритом самопроизвольно поднялся купол

Смотритель исторического музея в Челябинске заявила о самопроизвольном поднятии стеклянного купола над знаменитым метеоритом, сообщает Znak. Работники музея составили акт загадочного происшествия.
Поднятие купола произошло 14 декабря. При этом в музее сработала сигнализация. Закрывали купол сотрудники музея уже с помощью пульта.
"Обычно поднять купол над метеоритом – это целая эпопея. Там четыре электродвигателя по краям, сама конструкция довольно тяжелая, сигнализация, плюс бюрократические дела. И никогда такого не было, чтобы купол взял вот так и сам приподнялся", – написал в Facebook пресс-секретарь музея Айвар Валеев.
Он добавил, что иногда в музей приходят люди, которые устраивают у метеорита странные ритуалы.
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