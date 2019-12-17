Врач назвали ошибки, которые люди совершают при лечении больного горла

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал aif.ru как нельзя лечить больное горло. Например, излишняя ингаляция может привести к увеличению отека горла и удушью.
"Опасность ингаляции в такой ситуации заключается в том, что из-за нагрева усиливается отечность, и человек легко может просто задохнуться", – отметил эксперт. Кроме того, использовать ингаляторы нельзя при высокой температуре.
При боли в горле стоит избегать самолечения антибиотиками. Если болезнь вызвана вирусом – они не помогут. При этом принимать лекарства, которые назначил врач, нужно обязательно.
При лечении нельзя использовать керосин, который многие считают народным средством. Он может привести к развитию рака. А полоскание горла солью, содой или йодом сушит слизистую и усиливает боли.
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