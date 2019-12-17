Депутаты "Единой России" выступили против запрета на продажу снюса

"Единая Россия" не поддержала инициативу о полном запрете на продажу никотинсодержащих смесей, сообщает ТАСС.
Соответствующую инициативу в Госдуму внесли депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя. Они предложили распространить запрет не только на реализацию снюса, но и других никотинсодержащих смесей.
"Мы категорически против того, чтобы такого рода продукция попадала к несовершеннолетним, но в целом хочу обратить ваше внимание на то, что это закон о защите людей от воздействия табачного дыма", – пояснил представитель ЕР.
Единороссы считают, что запреты должны быть разумными и текущие ограничения в "Единой России" вполне достаточны.
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