Ученые рассказали, как выглядит идеальное женское тело. Большинство женщин ошибались

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Исследователи из Университета Техаса потратили два года на поиски идеальной женской фигуры и выяснили, что ее обладательницей является Келли Брук.
Ученые проверяли несколько параметров: рост, вес, длину волос и форму лица. Выяснилось, что фигура, которую большинство женщин считают "полноватой", привлекает мужчин больше всего.
Совершенной женщиной авторы исследования назначили Келли Брук. Ее красота естественна. Она не посещала пластических хирургов. Рост Келли составляет 168 см, а вес – 65 кг. Объем ее натуральной груди – 99 см, обхват талии – 69 см, объем бедер – 96 см. Девушка не хочет ничего в себе менять. Актриса и модель не сидит на диетах и изредка посещает спортзал, когда у нее есть желание. Свою красоту она объясняет заботой о здоровье и хорошей наследственностью.
Получается, что девушки, которые отчаянно пытаются сбросить несколько килограммов, обладают идеальной, с научной точки зрения, фигурой.
Комментарии
н дааа... аднака... сисек сильно много перебор прям, и ваще она толстая