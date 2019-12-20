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Привет от Моцарта: АГИК познакомил школьников Барнаула с европейскими композиторами

, ИА "Амител"
Институт культуры реализовал проект "Музыкальные гостиные"

Алтайский государственный институт культуры реализовал в Барнауле интересный просветительский проект – "Музыкальные гостиные". Студенты вуза показали детям, оставшимся без попечения родителей, представления об известных европейских композиторах. Это стало возможным благодаря гранту за победу во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования, организованного "Росмолодежью".

На видео как раз одно из таких представлений – "Венские классики" – про жизнь и творчество Людвига ван Бетхвена, Вольфганга Амадея Моцарта и Йозефа Гайдна. Зрителями стали воспитанники барнаульской школы-интерната № 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего отыграли 12 "Музыкальных гостиных" в городских Центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей №1, 2 и 4. Это были постановки "Великолепное барокко" АГИК об Иоганне Себастьяне Бахе, Джованни Перголези и Антонио Вивальди и "Романтические фантазии под Новый год" о Фредерике Шопене, Франце Шуберте, Роберте Шумане, Карл Марии Вебере, Эдварде Григе и их прекрасной фортепианной музыке. 

"Идея данного проекта возникла давно. Но не в качестве проекта, а в качестве формы творческого самовыражения студентов. Все говорили, давайте сделаем эту "гостиную" выездной, покажем ее детям, потому что это адресовано им. Это доступная интересная форма, связанная и с концертом, и с презентацией, и с лекцией, и с театрализацией. То есть все это в комплексе. Форма, которая получила название "Музыкальная гостиная", – рассказала руководитель проекта, заведующая кафедрой музыкознания и фортепиано АГИК, кандидат педагогических наук, доцент Наталья Константинова.

 

Смысл "гостиной" – погрузить их в ту эпоху, показать, как тогда люди относились друг к другу, как они жили и творили.  "Музыкальная гостиная" является одной из доступных и результативных форм просвещения: она знакомит аудиторию с музыкальными шедеврами в театрализованной форме, реконструирующей историко-культурный антураж их создания и бытования – все это создает условия для целостного восприятия истории культуры России и Европы. 

Участник проекта, студент музыкального факультета АГИК Дмитрий Мальгин рассказал, что своим выступлением они хотели пробудить в воспитанниках тягу к классической музыке. Еще один участник, студент АГИК Максим Густокашин, подчеркнул, что детям такой формат очень нравится, у многих действительно появляется интерес к музыке.

"Я начинаю говорить, и у детей даже поднимаются брови. Они хотят продолжить со мной, подсказать или, наоборот, услышать что-то. Я это вижу и это для меня радостно. И после спектакля, когда просят всех сфотографироваться, дети подходят, обычно почему-то подходят парни, которые сидели вроде бы так, смотрели, но говорят про книгу (по истории музыки): можно? Я книгу даю, и они начинают сразу ее листать. Это очень меня радует. Значит, я чем-то зацепил, значит, наш спектакль чем-то зацепил. И они хотят вместе со мной что-то произнести, сказать, почувствовать", – рассказал Владислав Стафурский, студент АГИК, музыкальный факультет, фортепиано.

Студент Роман Напылов уверен, что это благое дело. Важен даже не столько рассказ о композиторах, сколько внимание к детям, которые им совсем не избалованы.

Справка
В "Музыкальных гостиных" рассказывают о самых интересных фактах из детства, личной жизни, творчества европейских композиторов: Моцарта, Бетховена, Баха, Вивальди, Перголези, Шуберта, Шопена, Вебера, Гайдна. Именно те факты, которые могут заинтересовать детей и подростков. Например, о том, что Людвиг ван Бетхвен знал, что неизлечимо болен, но продолжал писать музыку, верил в ее чудотворную силу. Иоганн Себастьян Бах осиротел в 10 лет, но это его не сломило, и он продолжал заниматься любимым делом. Потом у него была большая семья – 20 детей, и всем он дал воспитание и образование.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.12.2019 07:49
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