Пятеро жителей Рубцовска вывезли мужчину на кладбище и заставили рыть себе могилу

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении пяти жителей Рубцовска, которые незаконно лишили человека свободы.
Один из обвиняемых имел личную неприязнь в отношении потерпевшего. Он решил напугать мужчину и для этого подговорил своих знакомых.
Действуя по договоренности, преступники заманили человека в условленное место, где избили его, затолкали в багажник и увезли на кладбище.
Там они под угрозой насилия заставили потерпевшего рыть себе могилу, а после того как обиды были удовлетворены, оставили его одного.
"Степень вины обвиняемых и меру ответственности определит суд", – добавили в ведомстве.
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