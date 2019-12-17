Курение на кухнях коммунальных квартир могут запретить

В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект, согласно которому курение в помещениях общего пользования в коммунальных квартирах могут запретить, сообщает "Российская газета".
В список попадают: кухня, коридор, санитарные помещения и так далее.
Авторы проекта – первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и член этого комитета Николай Герасименко.
Таким решением депутаты предлагают защитить права некурящих граждан, в том числе детей, проживающих в коммуналках. Из-за вредных привычек своих соседей они вынуждены вдыхать табачный дым, говорится в пояснительной записке.
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