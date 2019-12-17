Официальной странице Виктора Томенко в Instagram исполнился год

Официальной странице Виктора Томенко в Instagram 17 декабря исполнился год и глава Алтайского края подвел итоги работы с населением в социальных сетях.
"Дорогие земляки и все подписчики моей страницы, сегодня исполняется ровно год нашему открытому и непрерывному общению в Instagram", — начал свое обращение губернатор.
Он отметил, что этот год стал для него необычным и наполненным полезным опытом.
"На каждую публикацию, на каждое размещение какой-то новости, информации, было много откликов, было много комментариев и сегодня, спустя год с того момента как мы начали работать вместе, количество моих подписчиков составило ровно 50 тысяч человек", — поделился Виктор Томенко.
Глава региона добавил, что за этот год от жителей края поступало много вопросов и предложений, с которыми власти активно работали, а также поблагодарил всех неравнодушную позицию и интерес к публикациям.
В комментариях под видео люди поздравили губернатора, а также задали ему актуальные вопросы. Не реже других мелькали просьбы сделать 31 декабря в регионе выходным днем. В некоторых регионах России это решение уже было принято, а 16 декабря глава Республики Алтай Олег Хорохордин посоветовал работодателям устроить для сотрудников день отдыха в новый год.
В Алтайском крае 31 декабря, пока еще, официально числится днем рабочим.
Комментарии