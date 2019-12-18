27 декабря в Барнауле откроют обновленный цифровой кинотеатр

Барнаульский кинотеатр "Премьера" с 27 декабря начнет работу в новом цифровом формате. В день открытия посетителей ждет праздничная программа "Премьера. Перезагрузка".
"Маленьких зрителей в этот день ждет премьера мультфильма "Иван Царевич и Серый волк-4", шоу умных развлечений — химические опыты Профессора Николя. Молодежи будут предложены увлекательный киноквест и кастинг на роль в ремейк популярных российских фильмов "Снимается кино". Взрослым в этот день покажут новый художественный фильм "Союз спасения", — уточнили в пресс-службе Министерства культуры Алтайского края.
Напомним, более двух миллионов рублей выделили на ремонт барнаульского кинотеатра "Премьера" в рамках реализации государственной программы "Развитие культуры в Алтайском крае".
На выделенные из краевого бюджета деньги отремонтировали главный вход в кинотеатр, установили поручни и заменили покрытие пола. Также приобрели мебель в фойе кинотеатра, а в зрительном зале установили новые кресла.
В региональном Минкультуры отметили особую социальную значимость этого объекта. Здесь ежемесячно проводят бесплатные кинопоказы для людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках акции "Кино без преград".
По федеральной программе "Доступная среда" на 2011-2020 годы для этой акции созданы копии почти 40 наиболее известных фильмов прошлых лет с субтитрами, а также тифлокомментариями (специальными словесными пояснениями – лаконичными описаниями предмета, пространства или действия).
Комментарии
Адрес то какой у кинотеатра?