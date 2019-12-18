Двое детей пропали без вести в Барнауле

Волонтеры второй день ведут поиски двоих детей из Барнаула. Мальчики 9 и 12 лет пропали 17 декабря.
Как сообщили в паблике поискового отряда "Лиза Алерт", последний раз близкие видели школьников в Индустриальном районе краевой столицы.
Приметы 12-летнего мальчика: рост 145 сантиметров, худой, волосы темно-русые. Одежда: темная куртка с желтыми полосками на рукавах, бордовая рубашка, темные джинсы, темно-синие ботинки на липучках, черная шапка в серую полоску.
Приметы 9-летнего мальчика: рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные. Одежда: темно-синяя куртка, белая рубашка, черные джинсы, темно-синие ботинки на липучках, черная шапка, на руках перчатки.
Комментарии
А про Махлаева опять зачем? Его нашли в тот же день, когда вышла новость.
Объявление о розыске и фото с замазанными глазами. Хм... нацелены на результат!
Может уже пора заставлять потеряшек без уважительной причины после их нахождения отрабатывать на благо общества? Чтоб не повадно было. А то это скоро перерастет в хобби как с селфи.
Объявление о розыске и фото с замазанными глазами. Хм... нацелены на результат!
---
первый из них еще со слезами был сфотан
Что значит на объявлении в интернете "может находиться в вашем районе"?
Вы знаете, откуда я это читаю?