На национальной выставке по инициативе АлтГПУ обсудили "Технологию" нового поколения

"Вузпромэкспо" является крупнейшим научно-образовательным событием. В 2019 году концепция выставки расширена. Фактически "Вузпромэкспо" стало итоговым мероприятием Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, основной акцент которого – результаты первого года реализации национальных проектов "Наука" и "Образование".
"Первый год реализации национальных проектов еще не завершен, но планы очень амбициозны – и с точки зрения объема вовлечения индустриальных партнеров, и по количеству проектов, связанных с развитием кадровых компетенций исследователей, – отметил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. – Нам нужно обсудить с университетами, научными организациями и индустриальными партнерами предварительные итоги и дать им профессиональную оценку".
В рамках деловой программы выставки по инициативе АлтГПУ были обсуждены вопросы модернизации преподавания школьной дисциплины "Технология" и проблемы подготовки учителей технологии нового поколения.
Инициатива Алтайского педуниверситета была поддержана, в первую очередь, коллегами из педагогических вузов России. Это Московский областной педагогический университет, Новосибирский педуниверситет, Чеченский, Томский и другие педагогические вузы. Среди участников дискуссии были представители региональных и муниципальных органов управления образованием, методических центров, региональных институтов развития образования и, конечно, учителя технологии.
Стоит отметить, что конференц-зал, предоставленный оргкомитетом "Вузпромэкспо" педагогическому университету для проведения круглого стола, был заполнен до отказа. В обсуждении заявленных актуальных вопросов приняли участие около 80 заинтересованных специалистов. Обширна и география участников, охватившая всю Россию и представленная следующими городами и регионами Российской Федерации: Москва, Казань, Кострома, Сургут, Грозный, Оренбург, Тверь, Пермь, Можга, Тамбов, Тюмень, Томск, Новосибирск, Омск, Московская, Тульская, Челябинская, Владимирская, Кемеровская области.
В работе круглого стола принял участие Сергей Ершов, заместитель руководителя Дирекции образовательных проектов Фонда новых форм развития образования. Он рассказал, какие функции возлагаются на "точки роста" – центры образования цифрового и гуманитарного профилей, создаваемые в регионах; какие формы повышения квалификации учителей и использования высокотехнологичного оборудования для предмета технологии рекомендуются; а также о развивающейся сети детских технопарков и IT-Cube.
Одной из постоянно обсуждаемых тем, связанных с преподаванием предмета "Технология", является его методическое обеспечение. В связи с этим участие в круглом столе принял Константин Хангуев, ведущий методист редакции технологического образования для школ издательства "Просвещение". О подготовленном к изданию новом учебнике по предмету "Технология" и в целом о методическом сопровождении дисциплины Константин Борисович рассказал присутствующим в режиме онлайн-подключения.
Круглый стол стал площадкой для обсуждения следующих вопросов:
- подбор оборудования для реализации концепции и оснащения "точек роста", в том числе отечественного производства;
- методическое обеспечение преподавания дисциплины;
- подготовка специалистов и повышение квалификации учителей для работы на высокотехнологичном оборудовании в "точках роста";
- содержание подготовки учителей и материально-технического оснащения организаций высшего образования педагогического профиля;
- использование высокотехнологичного оборудования в педагогических университетах.
Активно обсуждалась разработка региональных моделей подготовки и переподготовки кадров для обучения предмету "Технология", предусматривающей совместное использование ресурсов педвузами, региональными институтами повышения квалификации, школами, являющимися "точками роста" и детскими технопарками.
В итоге было принято решение о подготовке писем, содержащих выработанные в ходе круглого стола предложения, в адрес Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения РФ.
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