Полицейских отправили в колонию за пытки задержанной на Сахалине

Южно-Сахалинский городской суд признал виновными троих полицейских в насильственных действиях против задержанной, сообщает прокуратура Сахалинской области.
Как установлено судом и следствием, оперуполномоченные полиции подозревали женщину в краже и решили вынудить ее дать признательные показания.
Для этого 10 ноября 2015 года они на протяжении девяти часов применяли к ней физическое насилие: били, перекрывали доступ кислорода с помощью пакета, а также угрожали, что ее изнасилуют третьи лица.
Кроме того, двое полицейских применили к ней электрошокер, считая, что после этого она будет сговорчивее.
Суд назначил им наказание в виде лишения свободы от 4 лет 3 месяцев до 4 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Комментарии
то что можно вове яковлеву и грише измайлову в сериале, в реальной жизни срок ))