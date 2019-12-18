Барнаульская новогодняя елка стала второй по высоте в России

Самую высокую новогоднюю елку в России установили в Красноярске. Ее высота 55 метров, сообщает портал sibnet.ru.
На втором месте, с высотой елки в 32 метра, расположились сразу три города: Барнаул, Казань и Екатеринбург. В Москве высота символа Нового года составила 27 метров.
Новогодний городок в Барнауле начали возводить 1 декабря на площади Сахарова. Здесь также построят пять горок и ледяной городок.
Украшают к празднику и улицу Мало-Тобольскую: возводят ледяные фигуры, устанавливают елку. Торжественное открытие новогоднего городка у Старого базара запланировано на 21 декабря.
Комментарии
Лучше бы вторыми по размеру были барнаульские зарплаты... да я даже согласен, чтоб не вторые, а хотя бы 20-е. А гордиться тем, что у тебя вторая ёлка- глупо, как мне кажется....
Любят наши губернаторы мериться, у кого длиннее...
как вам елочка?
На Южном убожество покажите лучше. Чиновников таких кукурузу охранять отправить. Лучше бы вообще ничего не делали, дабы их уровень не виден был!
"В Москве высота символа Нового года составила 27 метров."
Натуральная, не искусственная, как у нас