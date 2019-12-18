Создание нового туркластера и повышение уровня жизни: какой потенциал у районов Алтая

В Алтайском государственном университете 16 декабря 2019 года состоялось подведение итогов первого года реализации стратегического проекта "Устойчивое развитие Алтая в трансграничном пространстве" и обсуждение планов на 2020 год.
Участниками научно-практического семинара, помимо руководителя проекта, директора Международного института экономики, менеджмента и информационных систем Степана Межова, ректора Алтайского госуниверситета Сергея Бочарова и президента АлтГУ Сергея Землюкова, стали заместитель министра экономического развития Алтайского края Сергей Крыжановский, представители профильных министерств краевого правительства и Алтайского краевого Законодательного собрания, главы Смоленского и Советского районов, представители администрации Алтайского района.
"Реализуя проект в течение года, совместно с биологами, географами, социологами и юристами Алтайского госуниверситета мы получили ряд интересных результатов, – поделился руководитель проекта Степан Межов. – Например, мы планируем сделать ГИС-карту региона, своего рода бизнес-навигатор, который будет отражать определенные данные на интерактивной карте Алтайского края. В частности, оценку земель с точки зрения климатических условий для выращивания зерновых культур, данные по их оптимальной загрузке".
По словам Степана Игоревича, ряд работ направлен на популяризацию предпринимательства, обучение людей, развитие их компетенций в части предпринимательской активности, поскольку основной акцент делается на экономически активное население тех территорий, где реализуется стратегический проект.
Пилотными в данном проекте стали Алтайский, Смоленский и Советский районы, с которыми АлтГУ сформировал направления сотрудничества в области разработки стратегии социально-экономического развития муниципальных образований, новых стандартов качества жизни людей при эффективном сочетании экологически чистых производств с уникальным природным комплексом. Разработчиками стратегий выступили сотрудники опорного вуза совместно с местными властями и молодыми учеными.
"Мы сразу разрабатывали проекты развития трех районов Алтайского края с возможностью масштабирования на другие муниципалитеты. Поэтому 2020 год у нас должен пройти под лозунгом дальнейшей реализации проектов по региону", – уточнил Степан Межов.
Он добавил, что Алтайский госуниверситет поможет жителям районов Алтайского края определить перспективы развития муниципалитетов, представить варианты успешной профессиональной деятельности на данных территориях, помочь увидеть стратегические моменты, которые поспособствуют дальнейшему развитию районов, и т.д.
"С учеными АлтГУ мы прорабатывали различные варианты стратегического развития Советского района до 2035 года, направленные на улучшение качества жизни нашего населения, улучшения их благосостояния и в целом развития инфраструктуры не только нашего района, но и близлежащих территорий, – рассказал глава Советского района Александр Полковников. – Поскольку наш район находится в предгорной зоне и граничит с Белокурихой, то в проекте речь шла о возможном создании туристического кластера, объединившего ряд районов, включая и наш. Это поспособствовало бы развитию туристической инфраструктуры, в частности в Советском районе".
На данный момент, по словам Александра Полковникова, в развитии этого направления есть пробелы, но потенциал большой – есть свободные зоны для привлечения инвесторов. Поэтому в сотрудничестве с Алтайским госуниверситетом Советский район имеет определенные перспективы.
Напомним, что основная задача стратегического проекта "Устойчивое развитие Алтая в трансграничном пространстве" – создание и внедрение согласованных проектов развития районов Алтайского края, реализуя которые руководители районов смогут обеспечить повышение инвестиционной привлекательности своих предприятий, поднять уровень жизни жителей, грамотно использовать природные ресурсы. Особое внимание в проекте уделено взаимодействию с представителями малого и среднего бизнеса, а также молодыми учеными в районах края.
Комментарии
Какой нафиг новый туркластер? Приведите в порядок существующие парки, скверы. Сделайте хоть раз для людей, а не для распила бабла!
Да.Только туризм и поможет Алтаю. УТОПИЯ.
Маниловщина!!!, какой кластер, Профицит бюджета, завод поставте государственный ...ведь ничегож уже своего нет, кругом из полуфабрикатов китайских все делаем, а кричим наше...дебилы...
18.12.2019 16:04
Медведь-шатун
Что завод будет производить? Маральи рога лаком покрывать?