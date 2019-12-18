Двоих пропавших детей нашли живыми в Барнауле

Девятилетний и 12-летний мальчики, потерявшиеся в Барнауле, найдены живыми, сообщили волонтеры отряда "Лиза Алерт – Алтайский край".
Об исчезновении школьников стало известно вечером 17 декабря. Их местонахождение не было установлено до позднего вечера, в связи с чем добровольцы направились на поиски.
"Найдены, живы", – сообщили поисковики утром в среду.
Обстоятельства обнаружения маленьких барнаульцев не сообщаются.
Комментарии
слава Богу!
Обоим суровое внушение, и каждому по эскимо)
радостно читать такие новости, когда поиски заканчиваются благополучно.
А по жопе ремнем, чтоб неповадно было?
я в детстве много раз уходил из дому, психанул-ушел. Правда возвращался уж больно жрать хотелось.
Часто в себя уходил, меня там не искали.