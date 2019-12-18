Я устал, я ухожу. Самый популярный блогер в мире объявил о своем уходе с YouTube

Феликс Чельберг, известный на YouTube под псевдонимом PewDiePie заявил о том, что временно покидает YouTube, пишет "Газета.ру".
В следующем году я хочу отдохнуть от YouTube. Я хотел предупредить вас заранее, потому что уже все решил. Я устал. Чувствую себя очень уставшим. Не знаю, заметно ли это вам", – заявил PewDiePie в одном из своих роликов. Свой выбор он пообещал объяснить уже в следующем году.
На канал Феликса подписано 102 млн человек. Больше подписчиков сейчас только у индийской киностудии T-series (121 млн). Зрители канала назвали две наиболее вероятные причины ухода Феликса на перерыв. Первая – он готовит новый проект и не хочет тратить силы на канал. А вторая – рост числа скандалов с его именем.
Сам блогер объяснит все позже.
Комментарии
А что это он Ельцина повторяет? Плагиат..