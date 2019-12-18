Десятки алтайских школ и детсадов затронул карантин из-за гриппа и ОРВИ

Из-за распространения ОРВИ и гриппа в Алтайском крае ограничивают работу детских садов и школ, сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки.
Так, на карантин закрыты 28 классов в 14 школах, расположенных в Барнауле, Алейске, Алтайском и Тогульском районах.
Не посещают детские сады воспитанники 81 группы в краевой столице, а также Благовещенском, Быстроистокском, Залесовском, Заринском, Косихинском, Мамонтовском, Петропавловском, Родинском, Смоленском и Табунском районах.
При этом ни одно учебное заведение не закрыто полностью – ограничения коснулись лишь отдельных групп и классов, где заболели от 20% их представителей.
Для профилактики ОРВИ в школах и детских садах предпринимается ряд мер. В их числе соблюдение температурного и дезинфекционного режимов, а также проветривание в отсутствие детей.
Родителям рекомендуется тщательно осматривать ребятишек перед отправлением их в школу или детский сад. В случае обнаружения признаков заболевания следует сразу отвести детей к врачу и не заниматься самолечением.
Ранее Алтайский край вошел в число пяти регионов страны, где зафиксировано превышение эпидпорога ОРВИ. Всего за неделю с 25 ноября по 2 декабря зарегистрировано 18,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ. В основном в регионе циркулировали респираторные вирусы негриппозной этиологии, и только в двух случаях был выявлен вирус гриппа В.
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