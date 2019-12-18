77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого любовника

Телеведущая Ангелина Вовк выходит замуж на радиоведущего Михаила Куницына. Он уже сделал ей предложение руки и сердца, сообщает starhit.ru.
Пару уже давно замечают вместе. Они посещают светские мероприятия и ездят на отдых. При этом разница в возрасте у партнеров превышает 25 лет.
Журналистам удалось связаться с Вовк, чтобы узнать, насколько достоверной является информация о предстоящем замужестве.
"Миша, правда, сделал мне предложение!" – призналась 77-летняя телеведущая. Дату свадьбы она не назвала, но источники, близкие к окружению пары, поговаривают о том, что бракосочетание состоится в 2020 году.
Комментарии
не завидуйте богатым старушкам, вот мужики о чем думают мне не понятно....
а что. она очень неплохо выглядит. да и 52 года это не такой уж и молодой
Нашли молодого. Седой уже.
постаревший Билайн....вот его верблюд пожевал
разница в возрасте у партнеров превышает 25 лет
Извращенцы
Когда ей было 40, ему 15
Зря так надолго откладывают, могут и не дождаться счастья.
А некоторые мужики в 52 на 25 летних женятся, кому что нравится
СПОКОЙНОЙ НОЧИ МАЛЫШИ ВОТ ТАК
Омерзительно. Поди еще и под капот бабульке ныряет
Да пусть выходит. Рожать бы только не надумали никого, как некоторые, которые немножко помоложе этих)