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Жители Алтайского края смогут позвонить Деду Морозу

, ИА "Амител"
"Прямую линию" с главным зимним волшебником традиционно открыла компания МТС

МТС запустила традиционную "прямую линию" для связи с Дедом Морозом для всех жителей России. Услышать в трубке поздравление от главного зимнего волшебника можно с 17 декабря 2019 года по 31 января 2020 года.

Короткий номер Деда Мороза для абонентов МТС – 0-2020, звонок на него бесплатный для владельцев любых тарифов. Абоненты остальных операторов тоже могут получить поздравления от настоящего сказочного волшебника, позвонив по номеру +7 (915) 005-2020. Разговор в этом случае будет тарифицироваться как звонок на московский номер МТС.

Каждый позвонивший на новогодний номер Деда Мороза также получит SMS-сообщение со ссылкой для скачивания новогодних масок для Instagram, стикеров и открыток для популярных мессенджеров.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

18.12.2019 17:51
- гость -

А Мойдодыру?

18.12.2019 18:23
- гость -

Сказочный Д...........!

18.12.2019 18:41
- гость -

А что тут негативного? Что для пользователей не МТС звонок к МТСовскому Деду Морозу платный? Так это вполне нормально. У нас даже к главному Российскому Деду Морозу который за счет бюджета живёт звонок платный.

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