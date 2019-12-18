Дольщики барнаульской новостройки около Оби опасаются, что их не заселят в срок

Дом на ул. Промышленной, 4, в ЖК "Новая пристань" готовится к вводу в эксплуатацию в конце декабря 2019 года. Пресс-служба застройщика СК "Сибирия" сообщает: ключи начнут передавать после новогодних праздников в 2020 году. Однако дольщик Андрей Лебедев и его будущие соседи опасаются, что застройщик в очередной раз не уложится в назначенную дату.
На что жалуются дольщики Промышленной, 4
Дом возводит компания "Ярус", которая входит в СК "Сибирия". Начиная с февраля 2016 года на сайте размещено несколько деклараций, отражающих состояние проекта. В первой указан ввод дома в первом квартале 2019 года, в последней, от 23 апреля 2019-го, – третий квартал.
"С июля 2019 года застройщик каждый месяц переносит сроки сдачи по непонятным всем причинам, – рассказал amic.ru дольщик Андрей Лебедев. – Были обещания сдать до отопительного сезона, /…/ застройщик не укладывается в обещанные сроки. В доме нет внутренней отделки, в некоторых квартирах четвертой секции стоит кусок пенопласта вместо окон, также нет балконных рам и остекления, не говоря уже о благоустройстве придомовой территории".
Андрей Лебедев настаивает, что о переносе сроков ввода объекта застройщик обязан был предупредить за два месяца, но этого сделано не было: "Кроме ответов секретарей, человека, проводящего экскурсии (на строительную площадку, – прим. авт.) и самих строителей никаких заявлений официальных лиц мы не слышали".
Официальная информация
Заместитель руководителя Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Ольга Дерявская подтвердила, что сроки ввода дома в эксплуатацию переносили: "В рамках систематического контроля хода строительства дома застройщик информирует о том, что работы будут завершены в декабре".
Ответ пресс-службы СК "Сибирия": "Сдача дома по ул. Промышленная, 4, будет в декабре. А уже после праздников квартиры начнем передавать их владельцам".
Что за дом?
Из документа следует, что в доме 417 квартир общей площадью 21,5 тыс. кв. м. Их должны передать с улучшенной штукатуркой стен, цементной стяжкой на полу, выводами инженерных систем для подключения сантехники, радиаторами, с остеклением лоджий и окон, но без откосов и подоконников. Также указано, что территорию вокруг дома благоустроят.
Проектом предусмотрено полное благоустройство участка, в том числе берегоукрепление, так как дом стоит на берегу Оби на месте старого Речного порта (место называют Ковш). Территорию свободную от застройки озеленят, во дворе построят площадки для взрослых, игр детей и занятий спортом.
Андрей Лебедев говорит, что на рендерах проекта демонстрируется облагороженная набережная Ковша с причалом и пляжной территорией. Однако в проектной декларации такой информации нет.
Комментарии
Дольщики поди еще хотят что бы им отремонтировали Промышленную и Чехова?
И рыбу красных сортов в ковш запкстить)))