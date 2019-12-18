Спящую рубцовчанку обокрал знакомый подруги

Жительница лишилась планшета, кольца и сережек после того, как доверилась незнакомцу, когда он пришел в гости с ее подругой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Женщина решила отметить встречу спиртным, а после распития алкоголя уснула. Ее гость воспользовался моментом и скрылся, прихватив с собой ценные вещи.
Потерпевшая обратилась в полицию. По горячим следам подозреваемого задержали. Им оказался 43-летний ранее судимый мужчина. Похищенное изъяли.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. За кражу с причинением значительного ущерба ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
Очевидно "пить надо меньше, надо меньше пить"?)
Натурой оплату взял