60 млн рублей выделили на спасение Ярового от замерзания

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о дополнительном финансировании на прохождение отопительного сезона в Яровом, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На эти цели из краевого бюджета направят 60 млн рублей. Средства пойдут на закупку угля. Решение принято в связи с введением особого режима на территории муниципалитета.
Ранее на территории Ярового были зафиксированы два сбоя на ТЭЦ, причем в ноябре это привело к значительному понижению температуры в домах.
Так, при -27°С на улице температура в квартирах упала до +16°С, в школах и детсадах – до +14°С, в связи с чем правительство Алтайского края ввело режим ЧС.
Комментарии
Кто-то озолотится. По закону закупать уголь в режиме ЧС можно без объявления тендеров у любого поставщика по любой цене.