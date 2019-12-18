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Новости

60 млн рублей выделили на спасение Ярового от замерзания

, ИА "Амител"
На дополнительные средства приобретут уголь для отопления
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение о дополнительном финансировании на прохождение отопительного сезона в Яровом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На эти цели из краевого бюджета направят 60 млн рублей. Средства пойдут на закупку угля. Решение принято в связи с введением особого режима на территории муниципалитета.

Ранее на территории Ярового были зафиксированы два сбоя на ТЭЦ, причем в ноябре это привело к значительному понижению температуры в домах.

Так, при -27°С на улице температура в квартирах упала до +16°С, в школах и детсадах – до +14°С, в связи с чем правительство Алтайского края ввело режим ЧС.

  

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.12.2019 12:54
- гость -

Кто-то озолотится. По закону закупать уголь в режиме ЧС можно без объявления тендеров у любого поставщика по любой цене.

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