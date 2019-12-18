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Новости

"Носили в зубах как куклу": выброшенного на свалку младенца в Бурятии съели собаки

, ИА "Амител"
Следователи ищут мать ребенка
Фото: turka.net.ua

Фото: turka.net.ua

У одного из жилых домов в городе Гусиноозёрске прохожие увидели двух собак, в пасти которых находились фрагменты человеческого тела. Сначала горожане подумали, что животные несут куклу, но позднее поняли, что это останки новорожденного, пишет "Байкал-Daily".

В Следственном комитете по Бурятии рассказали, что тело мальчика было повреждено собаками. Назначена экспертиза, по результатам которой экспертам предстоит установить родился ли мальчик мертвым или его убили. 

Следователи разыскивают мать ребенка. По предварительной версии, женщина выбросила младенца в мусорный бак, где его нашли и погрызли собаки. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.12.2019 13:21
- гость -

теперь мать нужно скормить псам!

18.12.2019 13:30
- гость -

Опять собаки виноваты, что кто-то младенцев на помойку выкидывает?

18.12.2019 13:32
- гость -

Наверное экономически невыгодный ребенок был

18.12.2019 14:29
- гость -

И с тем подростком ситуация похожая, видимо. Сначала умер (убили), а уж потом собаки.

18.12.2019 14:30
- гость -

А не нашли бы собаки, все бы сошло с рук этой ... маме.

18.12.2019 14:42
- гость -

Зоофилы вы совсем уже? Эти собаки прекрасно понимали, что они едят человека, потому должны подлежать аннигиляции ввиду опасности, которую они представляют, впрочем как и люди виновные в подобных вещах.

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