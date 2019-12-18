"Носили в зубах как куклу": выброшенного на свалку младенца в Бурятии съели собаки

У одного из жилых домов в городе Гусиноозёрске прохожие увидели двух собак, в пасти которых находились фрагменты человеческого тела. Сначала горожане подумали, что животные несут куклу, но позднее поняли, что это останки новорожденного, пишет "Байкал-Daily".
В Следственном комитете по Бурятии рассказали, что тело мальчика было повреждено собаками. Назначена экспертиза, по результатам которой экспертам предстоит установить родился ли мальчик мертвым или его убили.
Следователи разыскивают мать ребенка. По предварительной версии, женщина выбросила младенца в мусорный бак, где его нашли и погрызли собаки.
Комментарии
теперь мать нужно скормить псам!
Опять собаки виноваты, что кто-то младенцев на помойку выкидывает?
Наверное экономически невыгодный ребенок был