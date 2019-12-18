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Новости

Глава Минспорта попросил Томенко подготовить девять спортсменов к Олимпиаде в Токио

, ИА "Амител"
Именно они отправятся в 2020 году на Игры

Министр спорта России Павел Колобков направил письмо на имя губернатора Виктора Томенко с просьбой оказать содействие в создании девяти алтайским спортсменам необходимых социально-бытовых условий для подготовки к международным соревнованиям. Именно эти спортсмены рассматриваются в качестве кандидатов на участие в Олимпийских играх в Токио 2020 года.

Среди этих спортсменов легкоатлеты Сергей Шубенков (барьерный бег на 110 метров), Полина Миллер (бег на 400 метров), Ильдар Надыров (бег на 3000 метров с препятствиями), Юрий Клопцов (бег на 3000 метров с препятствиями), стрелок Сергей Каменский, тхэквондист Альберт Гаун, борец греко-римского стиля Виталий Щур, гребцы на байдарках и каноэ Александр Дьяченко и Ирина Андреева.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Спортсмены от сборной России выступят в нейтральном статусе. Причина – санкции WADA.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

18.12.2019 13:32
- гость -

м-да, маразм крепчал....

18.12.2019 13:34
- гость -

хотя если патриотизм это комфорт и достаток - то ничего удивительного )))

18.12.2019 13:37
Гость

Министерство спора с его бюджетом сократить и на эти деньги можно создать десять комплектов из спортсменов на олимпиады.

18.12.2019 13:41
- гость -

просьбой оказать содействие в создании девяти алтайским спортсменам необходимых социально-бытовых условий
------------------------

Это же КНДР какое-то! Как же остальные? Им в необходимых социально-бытовых условий отказать?

18.12.2019 13:44
- гость -

"Спортсмены от сборной России выступят в нейтральном статусе."

Вангуете что ли? Еще ничего неизвестно.

18.12.2019 13:54
- гость -

А что не известного вам? Под белым флагом

18.12.2019 13:56
- гость -

"Спортсмены от сборной России выступят в нейтральном статусе. " - есть ли вообще смысл? я даже смотреть это не собираюсь.

18.12.2019 13:58
- гость -

могут и под белым флагом не пустить, там еще доказать что-то надо, пока еще не придумали какие доказательства будут убедительными

18.12.2019 13:58
Где тут Алтай?

Алекса

18.12.2019 13:59
Студент Кухоль

зачем это вообще надо. Спорт уже не тот что раньше. Теперь это бизнес. Попасть в сборную страны не просто даже при хороших спортивных данных. Даже там нужны связи и протеже. Поэтому скандалы допинговые с нашими спортсменами. Те кто попадают зачастую далеко не лидеры, а обожратые допингом засранцы. Стремление людей попасть в сборную всеми правдами и неправдами в этой стране понятна. Для них откроются огромные перспективы от рекламных контрактов и коммерческих соревнований до депутатского кресла. В таких условиях не вижу смысла помогать кому бы то ни было. Возможно эти 9 ребят чистые и честные и не опозорят страну как другие. Но нет уверенности. Спорт себя дискредитировал полностью. В спорте должны остаться те, кто сам может достигать высоких результатов и ему всё будет. Собственно так в других странах и делается. Не надо создавать каких-то особых социально-бытовых условий и вообще никаких привилегий.

18.12.2019 14:07
- гость -

Это же КНДР какое-то!

КНДР выступает под своим флагом, так что это не КНДР...

18.12.2019 14:09
Аулец

гребцы на байдарках и каноэ Александр Дьяченко и Ирина Андреева...

Эти два персонажа числятся в википедии "выступающими за московскую область"
А дьяченко уже третью страну меняет

Зачем нам готовить своих спортсменов когда можно ввалить бабло в этих пассажиров

18.12.2019 14:10
- гость -

В спорте должны остаться те, кто сам может достигать высоких результатов и ему всё будет. Собственно так в других странах и делается

ага, с помощью противоасматических лекарств, анаболиков и т.п.)))

18.12.2019 14:13
- гость -

когда ужо прекратится этот позор за наш счёт.......

18.12.2019 14:28
гость

Спортсмены от сборной России выступят в нейтральном статусе

Да пофиг. Хотя и если не поехали бы пофиг

18.12.2019 14:33
гость

КНДР ядерное оружие разрабатывает, поэтому им можно на Олимпиаду, они там все равно не конкуренты

18.12.2019 14:41
- гость -

Почему государство вынимает деньги из карманов простых россиян и отдаёт их некоторым спортсменам, деятелям культуры, "журналистам"?
Во всём цивилизованном (и не очень) мире все эти персонажи живут на самоокупаемости, то есть выдающиеся спорсмены находят финансирование сами или финансирование находит их. Профессиональный спорт это профессия и это про бабки, а государство должно поддерживать развивать массовую физкультуру и спорт. а профессиональных спортсменов послать очаровывать частных инвесторов. Если спортсмен чего-то стоит ему дадут денег.

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