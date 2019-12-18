Глава Минспорта попросил Томенко подготовить девять спортсменов к Олимпиаде в Токио

Министр спорта России Павел Колобков направил письмо на имя губернатора Виктора Томенко с просьбой оказать содействие в создании девяти алтайским спортсменам необходимых социально-бытовых условий для подготовки к международным соревнованиям. Именно эти спортсмены рассматриваются в качестве кандидатов на участие в Олимпийских играх в Токио 2020 года.
Среди этих спортсменов легкоатлеты Сергей Шубенков (барьерный бег на 110 метров), Полина Миллер (бег на 400 метров), Ильдар Надыров (бег на 3000 метров с препятствиями), Юрий Клопцов (бег на 3000 метров с препятствиями), стрелок Сергей Каменский, тхэквондист Альберт Гаун, борец греко-римского стиля Виталий Щур, гребцы на байдарках и каноэ Александр Дьяченко и Ирина Андреева.
Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Спортсмены от сборной России выступят в нейтральном статусе. Причина – санкции WADA.
Комментарии
м-да, маразм крепчал....
хотя если патриотизм это комфорт и достаток - то ничего удивительного )))
Министерство спора с его бюджетом сократить и на эти деньги можно создать десять комплектов из спортсменов на олимпиады.
просьбой оказать содействие в создании девяти алтайским спортсменам необходимых социально-бытовых условий
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Это же КНДР какое-то! Как же остальные? Им в необходимых социально-бытовых условий отказать?
"Спортсмены от сборной России выступят в нейтральном статусе."
Вангуете что ли? Еще ничего неизвестно.
А что не известного вам? Под белым флагом
"Спортсмены от сборной России выступят в нейтральном статусе. " - есть ли вообще смысл? я даже смотреть это не собираюсь.
могут и под белым флагом не пустить, там еще доказать что-то надо, пока еще не придумали какие доказательства будут убедительными
Алекса
зачем это вообще надо. Спорт уже не тот что раньше. Теперь это бизнес. Попасть в сборную страны не просто даже при хороших спортивных данных. Даже там нужны связи и протеже. Поэтому скандалы допинговые с нашими спортсменами. Те кто попадают зачастую далеко не лидеры, а обожратые допингом засранцы. Стремление людей попасть в сборную всеми правдами и неправдами в этой стране понятна. Для них откроются огромные перспективы от рекламных контрактов и коммерческих соревнований до депутатского кресла. В таких условиях не вижу смысла помогать кому бы то ни было. Возможно эти 9 ребят чистые и честные и не опозорят страну как другие. Но нет уверенности. Спорт себя дискредитировал полностью. В спорте должны остаться те, кто сам может достигать высоких результатов и ему всё будет. Собственно так в других странах и делается. Не надо создавать каких-то особых социально-бытовых условий и вообще никаких привилегий.
Это же КНДР какое-то!
КНДР выступает под своим флагом, так что это не КНДР...
гребцы на байдарках и каноэ Александр Дьяченко и Ирина Андреева...
Эти два персонажа числятся в википедии "выступающими за московскую область"
А дьяченко уже третью страну меняет
Зачем нам готовить своих спортсменов когда можно ввалить бабло в этих пассажиров
В спорте должны остаться те, кто сам может достигать высоких результатов и ему всё будет. Собственно так в других странах и делается
ага, с помощью противоасматических лекарств, анаболиков и т.п.)))
когда ужо прекратится этот позор за наш счёт.......