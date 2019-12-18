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Глава Минспорта попросил Томенко подготовить девять спортсменов к Олимпиаде в Токио

, ИА "Амител"
Именно они отправятся в 2020 году на Игры

Министр спорта России Павел Колобков направил письмо на имя губернатора Виктора Томенко с просьбой оказать содействие в создании девяти алтайским спортсменам необходимых социально-бытовых условий для подготовки к международным соревнованиям. Именно эти спортсмены рассматриваются в качестве кандидатов на участие в Олимпийских играх в Токио 2020 года.

Среди этих спортсменов легкоатлеты Сергей Шубенков (барьерный бег на 110 метров), Полина Миллер (бег на 400 метров), Ильдар Надыров (бег на 3000 метров с препятствиями), Юрий Клопцов (бег на 3000 метров с препятствиями), стрелок Сергей Каменский, тхэквондист Альберт Гаун, борец греко-римского стиля Виталий Щур, гребцы на байдарках и каноэ Александр Дьяченко и Ирина Андреева.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года. Спортсмены от сборной России выступят в нейтральном статусе. Причина – санкции WADA.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

18.12.2019 13:32
- гость -

м-да, маразм крепчал....

18.12.2019 13:34
- гость -

хотя если патриотизм это комфорт и достаток - то ничего удивительного )))

18.12.2019 13:37
Гость

Министерство спора с его бюджетом сократить и на эти деньги можно создать десять комплектов из спортсменов на олимпиады.

18.12.2019 13:41
- гость -

просьбой оказать содействие в создании девяти алтайским спортсменам необходимых социально-бытовых условий
------------------------

Это же КНДР какое-то! Как же остальные? Им в необходимых социально-бытовых условий отказать?

18.12.2019 13:44
- гость -

"Спортсмены от сборной России выступят в нейтральном статусе."

Вангуете что ли? Еще ничего неизвестно.

18.12.2019 13:54
- гость -

А что не известного вам? Под белым флагом

18.12.2019 13:56
- гость -

"Спортсмены от сборной России выступят в нейтральном статусе. " - есть ли вообще смысл? я даже смотреть это не собираюсь.

18.12.2019 13:58
- гость -

могут и под белым флагом не пустить, там еще доказать что-то надо, пока еще не придумали какие доказательства будут убедительными

18.12.2019 13:58
Где тут Алтай?

Алекса

18.12.2019 13:59
Студент Кухоль

зачем это вообще надо. Спорт уже не тот что раньше. Теперь это бизнес. Попасть в сборную страны не просто даже при хороших спортивных данных. Даже там нужны связи и протеже. Поэтому скандалы допинговые с нашими спортсменами. Те кто попадают зачастую далеко не лидеры, а обожратые допингом засранцы. Стремление людей попасть в сборную всеми правдами и неправдами в этой стране понятна. Для них откроются огромные перспективы от рекламных контрактов и коммерческих соревнований до депутатского кресла. В таких условиях не вижу смысла помогать кому бы то ни было. Возможно эти 9 ребят чистые и честные и не опозорят страну как другие. Но нет уверенности. Спорт себя дискредитировал полностью. В спорте должны остаться те, кто сам может достигать высоких результатов и ему всё будет. Собственно так в других странах и делается. Не надо создавать каких-то особых социально-бытовых условий и вообще никаких привилегий.

18.12.2019 14:07
- гость -

Это же КНДР какое-то!

КНДР выступает под своим флагом, так что это не КНДР...

18.12.2019 14:09
Аулец

гребцы на байдарках и каноэ Александр Дьяченко и Ирина Андреева...

Эти два персонажа числятся в википедии "выступающими за московскую область"
А дьяченко уже третью страну меняет

Зачем нам готовить своих спортсменов когда можно ввалить бабло в этих пассажиров

18.12.2019 14:10
- гость -

В спорте должны остаться те, кто сам может достигать высоких результатов и ему всё будет. Собственно так в других странах и делается

ага, с помощью противоасматических лекарств, анаболиков и т.п.)))

18.12.2019 14:13
- гость -

когда ужо прекратится этот позор за наш счёт.......

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