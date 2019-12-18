У мэрии Бийска сделали новогоднюю инсталляцию с медведем

Начальник пресс-центра администрации Бийска Павел Сидоренко в своем аккаунте в Instagram выложил видеозапись, на которой запечатлел новую новогоднюю инсталляцию, которую смонтировали рядом с мэрией.
"В принципе, симпатично. Однако опять пришла информация, что инсталляция до сих пор не закончена. Еще предстоит убрать площадочку и еще кое-что сделать, чтобы было красиво", – сказал Сидоренко.
Он пригласил горожан сфотографироваться рядом со светящимися фигурками оленя и медведя, но предупредил, что они под напряжением, в связи с чем попросил не трогать их руками и слишком близко не подпускать к ним детей.
Комментарии
Вячеслав Степанович уже оценил новогоднюю инсталляцию?
Медведя? я пока вижу только оленя, на фоне администрации....
они под напряжением,
попросил не трогать их руками и слишком близко не подпускать к ним детей.
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Просто сказочный! А если кто-то просмотрит и ребёнок подбежит, а его убьет кто отвечать будет?
13:59, в барнауле куча таких фигур, и пока еще никого не убило.