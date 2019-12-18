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Новости

У мэрии Бийска сделали новогоднюю инсталляцию с медведем

, ИА "Амител"
Площадку рядом с администрацией украсили светящиеся фигурки
Фото: instagram.com/pahasid

Фото: instagram.com/pahasid

Начальник пресс-центра администрации Бийска Павел Сидоренко в своем аккаунте в Instagram выложил видеозапись, на которой запечатлел новую новогоднюю инсталляцию, которую смонтировали рядом с мэрией.

"В принципе, симпатично. Однако опять пришла информация, что инсталляция до сих пор не закончена. Еще предстоит убрать площадочку и еще кое-что сделать, чтобы было красиво", – сказал Сидоренко.

Он пригласил горожан сфотографироваться рядом со светящимися фигурками оленя и медведя, но предупредил, что они под напряжением, в связи с чем попросил не трогать их руками и слишком близко не подпускать к ним детей.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

18.12.2019 13:56
- гость -

Вячеслав Степанович уже оценил новогоднюю инсталляцию?

18.12.2019 13:57
- гость -

Медведя? я пока вижу только оленя, на фоне администрации....

18.12.2019 13:59
- гость -

они под напряжением,
попросил не трогать их руками и слишком близко не подпускать к ним детей.
----------------

Просто сказочный! А если кто-то просмотрит и ребёнок подбежит, а его убьет кто отвечать будет?

18.12.2019 14:01
- гость -

13:59, в барнауле куча таких фигур, и пока еще никого не убило.

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