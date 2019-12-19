Идеи для новогоднего корпоратива: как сделать, чтобы праздник запомнился всем

Они на подходе! Они уже совсем близко! Вот-вот ворвутся новогодние праздники в нашу жизнь, а вы еще не готовы? Надо срочно исправлять. Пора покупать подарочки, сувенирчики, наряжать елку и затариваться мандаринками. Кстати, о подарках. Есть в Барнауле организация, которая занимается изготовлением оригинальной сувенирной продукции.
Знакомьтесь, компания "Инсталаб". Она известна своим уникальным сервисом – мгновенным изготовлением ярких и долговечных магнитов с фотографиями не только на заказ, но и прямо во время праздника.
Фотографии на магнитах можно распечатать как с камеры профессионального фотографа, так и с телефонов участников мероприятия. Они могут стать отличным развлечением и классным памятным подарком для сотрудников на корпоративе. Очень актуально изготовление фотомагнитов во время сбора гостей.
Для каждого корпоратива "Инсталаб" разрабатывает индивидуальное оформление магнитов. Готовые магниты помещают на специальный стенд, откуда гости их разбирают. Так в их домах появится яркое напоминание о вашем празднике.
Кроме того, у компании "Инсталаб" можно заказать магниты разных форм и магнитные календари с вашими фотографиями, которые станут прекрасным душевным подарком для ваших родных, бабушек и дедушек, при этом по невысокой цене. А для детей можно выбрать в подарок магнитный развивающий набор.
Заказ можно оформить через интернет с доставкой на дом, а также забрать самостоятельно.
Дарите только положительные эмоции вместе с "Инсталаб"!
"Инсталаб"
Телефон: +7 983 391 81 73; +7 913 237 66 04
Электронная почта: barnaul@instalab.ru
Наши соцсети: @instalab_studio, @instalab22
Сайт: instalab.ru
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