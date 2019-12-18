Московская школьница выпала из окна, когда снимала видео в TikTok

12-летняя девочка выпала из окна, когда пыталась снять видеоролик для социальных сетей, сообщает "Лента".
Девочка сидела на окне квартиры на девятом этаже с телефоном в руках. Несмотря на то, что родители погибшей были недовольны ее чрезмерным увлечением социальными сетями, она продолжала снимать ролики. Во время очередной съемки девочка не удержалась на подоконнике и выпала из окна.
Школьницу обнаружила жительница дома, которая проходила мимо. Женщина сразу вызвала скорую помощь, но, по ее словам, ребенок уже не подавал признаков жизни.
Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть подростка.
Комментарии
Естественный отбор. Надеюсь, не посадят какого-нибудь управдома, который "не обеспечил безопасного пребывания" очередной дуры на подоконнике..
Царствие ей небесное.
Ролик-то получился?