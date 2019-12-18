Выпуск "Орла и решки", снятый в Алтайском крае, вышел в эфир

Выпуск передачи "Орел и решка", снятый в Алтайском крае, показали на телеканале "Пятница" 17 декабря, сообщает Алтайтурцентр.
Ведущие Мария Горбань и Мария Миногарова посетили регион в начале октября. Горбань опробовала бюджетный вариант отдыха, имея только 100 долларов на развлечения, в то время как ее коллеге досталась "золотая карта".
В результате "бедная" ведущая поднялась на гору Церковка, прокатилась на ретроавтомобиле, а также побывала в гостях у женщины-кузнеца Анны Билецкой в Белокурихе и у пасечника Славы Медовухи, где поспала на ульях.
Также ей достался сплав по реке Катунь и посещение малочисленного народа кумандинцев, в ходе которого она полакомилась блюдами национальной кухни.
Миногарова остановилась в развлекательном комплексе Altay Palace. Она поднялась на Чертов палец, прокатилась по серпантину "Белокурихи-2" и прогулялась по природному парку, где оставила бутылки со 100-долларовыми купюрами.
В музее Владимира Войчишина она собственноручно вылепила из шоколада доллар. Также она побывала на ипподроме "Сибирского подворья" и даже сыграла на тотализаторе, правда, выиграть не удалось.
Комментарии
Да, посмотрел тот выпуск.
Вывод:
"НЕ делать у нас в крае туристам, и самим бежать отседова нада!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"ПОЗОР" одним словом!!!
после алтая следом показали иркутск и байкал, значительно там круче!