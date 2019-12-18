18 декабря ГИБДД Барнаула проводит профилактическое мероприятие

Городская ГИБДД проводит в Барнауле профилактическое мероприятие "Детское кресло!" в среду, 18 декабря, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД ведомства.
Правоохранители проверяют условия перевозки детей жителями и гостями краевой столицы. Экипажи ДПС работают совместно с членами народной дружины вблизи детсадов и школ.
"Перевозка детей в удерживающих устройствах является необходимостью и должна стать для родителей основным правилом при перевозке маленьких пассажиров", – обращаются полицейские к горожанам.
В соответствии с законодательством РФ до достижения 12-летнего возраста пассажиры должны ездить в автомобиле, сидя в специальных детских удерживающих устройствах, соответствующих весу и росту ребенка (на передних сиденьях – это обязательно детские кресла).
В качестве альтернативы на заднем сиденье возможно использование иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.
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