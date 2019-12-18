Красноярские полицейские расследовали кражу пилы и случайно спасли ребенка

В Канске полицейские спасли младенца при расследовании кражи бензопилы, сообщает РИА "Новости".
Сотрудники полиции обнаружили украденную бензопилу в квартире ранее судимого мужчины. В помещении они выяснили, что вместе с рецидивистом в антисанитарных условиях проживает семья с тремя детьми. Оказалось, что мать ушла и оставила детей с пьяным отчимом.
"В ходе осмотра комнат Илья Семенников (полицейский, – прим. ред.) обнаружил мальчика 2018 года рождения, лежащего на диване в бессознательном состоянии с признаками отравления. Сотрудники полиции незамедлительно вызвали ребенку скорую медицинскую помощь, приняли меры по приведению его в чувство и срочной госпитализации", – рассказали в МВД.
Сейчас ребенок находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.
Комментарии
Во, еще одна ... мама. А ведь ни одна собака своих детенышей не оставит, пока они не станут самостоятельными. Это вам для размышления, зоофобы.