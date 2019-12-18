Орешкин ответил на вопрос Матвиенко о Боге

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время "открытого диалога" с министром экономического развития Максимом Орешкиным задала ему необычный вопрос.
После "профильных" разговоров о НДФЛ, освобождении бизнеса от налогов и перспективах новой экспортной продукции она неожиданно спросила о Боге.
Матвиенко поинтересовалась, какими будут слова Орешкина, когда он окажется перед Всевышним.
"Я надеюсь, что это произойдет, с одной стороны, не скоро. А с другой стороны, главное, чтобы мне было не стыдно смотреть назад", – признался министр экономического развития России.
"Хороший ответ", – оценила Матвиенко.
Комментарии
Глупыш
Надо было после поинтересоваться какими будут слова Матвиенкоа, когда она окажется перед Чертом.
И действительно, о чём же ещё спрашивать министра экономического развития в светском государстве.
Не уточнила, перед каким из 2500 придуманных
Придумано гораздо больше, а Настоящий - один.
И действительно, о чём же ещё спрашивать министра экономического развития в светском государстве.
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гость в раскладе настоящего времени такой, светскими государствами правит Сатана-Дьявол. Все эти матвиенки, орешкины, состоят на довольствии у него. Вот почему такая адская жизнь в России. Если бы они были подвластны Богу, то воровства в их среде миллионами, миллиардами, коррупционных схем, дворцов, яхт по длиннее больше, чем авианосец, туалетов на улице, возведение церквей со скоростью три штуки в день..... не было бы. БОГ, за их такие деяния просто бы уничтожил на веки веков, чтобы другим не повадно было.