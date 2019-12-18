Мэрия Рубцовска увеличит финансирование на горячее питание школьников

Рубцовский городской Совет проголосовал за проект бюджета на 2020 год. Он предусматривает увеличение расходов на обеспечение горячего питания для школьников, которым требуется соцподдержка, на 2 млн рублей. Ранее мэрия доплачивала только 700 тысяч рублей в год. Предложение внесло местное отделение партии ЛДПР.
Руководитель фракции ЛДПР в Рубцовском городском Совете Владимир Овчинников отметил, что тех денег, которые выделялись ранее, едва хватало лишь на чай, поэтому многие родители даже не оформляли такую льготу. Напомним, что из краевого бюджета уже несколько лет питание компенсируют только на 4,85 рублей в день.
"Фракция ЛДПР предложила главе Рубцовска не нарушать закон (о местном самоуправлении — прим.авт.), исполнить свои обязательства и выделять из городской казны достойные средства. Наше предложение поддержали, и теперь сумма на ежедневную трапезу в столовой может достигнуть 10-11 рублей, – уточнил Овчинников. – Конечно, и этого мало. Но в итоге власти сообща потратят в год больше 4 миллионов рублей – и эту цифру хотя бы уже видно невооруженным глазом!".
В пресс-службе партии напомнили, что фракция ЛДПР поддержала документ о бюджете и в Бийске, так как в нем учтены предложения либерал-демократов о дополнительных средствах на субботники, вывоз строительного мусора после сноса аварийного жилья, а также развитие культуры и неолимпийских видов спорта.
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