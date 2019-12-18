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Двухлетняя девочка выглядит как бабушка из-за "болезни Бенджамина Баттона"

, ИА "Амител"
У ребенка обнаружили уникальную мутацию
Фото: 'Лента'

Фото: "Лента"

Британская семья из Лестера рассказала историю своей двухлетней дочери. Она выглядит как старушка из-за уникальной болезни, пишет "Лента".

Ребенок страдает от разновидности мандибулоакральной дисплазии – врожденного заболевания, вызывающего деформацию костей. Из-за этого она выглядит гораздо старше своих лет. 

Родители относятся к этому с юмором и в шутку называют дочь "бабушкой". Сейчас ее вес составляет около 6,8 килограмма, а ее дыхательные пути настолько тонкие, что девочке тяжело дышать. Она не может разговаривать и общается жестами. Кроме того, недавно у уникального ребенка нашли порок сердца. 

Врачи, занимающиеся ее лечением, никогда не сталкивались с подобной аномалией. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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