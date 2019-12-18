"Яндекс" назвал главные события 2019 года по мнению россиян

"Яндекс" назвал главные события 2019 года с точки зрения россиян. Главным индикатором интереса стало количество поисковых запросов.
Первое место заняли выборы президента на Украине, уверенную победу в которых одержал артист Владимир Зеленский.
Вторую строчку популярности застолбил пожар в соборе Парижской богоматери. Крупнейший в истории пожар в Нотр-Даме произошел в середине апреля. В результате ЧП обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция.
Третью позицию отдали митингам и протестному голосованию в Москве. Несогласованные митинги проходили в столице с середины июля. Жители были возмущены регистрацией кандидатов в депутаты Мосгордумы.
За нарушения в общей сложности задержаны около 1,7 тыс. человек. Были возбуждены уголовные дела. Несколько человек получили тюремные сроки.
Четвертое место по числу запросов заняла катастрофа с самолетом Superjet 100 в Шереметьево. Лайнер авиакомпании "Аэрофлот" совершил аварийную посадку вечером 5 мая.
После приземления загорелась хвостовая часть авиалайнера. В результате пожара погиб 41 человек, среди них один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа.
Замкнул пятерку ажиотаж вокруг "Зоны 51". Также в топ-10 главных событий попали переход на цифровое телевидение, концерты певицы Билли Айлиш в России, отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны, запуск Московских центральных диаметров и дело Ивана Голунова.
Комментарии
Что за зона такая???
Про лишение пенсий никому не интересно?