Агрегаторы такси в России хотят приравнять к перевозчикам

В Госдуму внесут законопроект, уравнивающий в ответственности агрегаторы такси и перевозчиков, сообщают "Известия".
"Они стали известными брендами, которые вызывают доверие у людей, но при этом практически не несут ответственности за безопасность пассажира во время поездки. Поэтому необходимо установить механизмы регулирования, которые будут учитывать тенденции развития отрасли", – прокомментировал инициативу вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
Возможность осуществлять перевозки на такси, наравне с индивидуальными предпринимателями и юрлицами, получат и самозанятые граждане. Автомобили такси должны быть оборудованы специальными шашечками и окрашены в соответствующий цвет.
Если законопроект примут, то все агрегаторы будут обязаны предоставить информацию о себе в единый реестр, а власти смогут проводить регулярные проверки их деятельности.
Комментарии
И блаблакар тоже?
18.12.2019 16:21 - гость - А чем он хуже?? такой же агрегатор перевозок как и максимка и Яндекс и Убер